Ano ang abcPHAR (ABCPHAR)

A liquid version of the tokenized vePHAR from Pharaoh Exchange on Avalanche. abcPHAR enables holders to receive yield based on Abacus's voting power on Pharaoh and provides means to access more yield either through the Fee Distributor or autocompounder. abcPHAR holders do not have to vote or otherwise participate in the underlying dex and still get access to rewards from Pharaoh Exchange at a beneficial rate.

