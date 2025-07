Wrapped BTC (WBTC) Impormasyon

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Opisyal na Website: https://wbtc.network Puting papel: https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh