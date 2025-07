Dasha (VVAIFU) Impormasyon

vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

Opisyal na Website: https://vvaifu.fun/ Puting papel: https://docs.vvaifu.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FQ1tyso61AH1tzodyJfSwmzsD3GToybbRNoZxUBz21p8