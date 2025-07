VitaWatch (VITA) Impormasyon

Ang VitaWatch ay isang smartwatch na pinapagana ng Web3 na nagbabago ng mga pang-araw-araw na gawain—tulad ng paglalakad, pagtulog, at pagpapanatili ng kalusugan—bilang on-chain na halaga. Gamit ang decentralized na imprastraktura (DePIN), pinagsasama ng VitaWatch ang AI-driven na health tracking, digital identity (DID), at real-time na mga gantimpala sa pamamagitan ng $VITA token. Sa mga tampok tulad ng NFC payments, mga insentibo batay sa hakbang, at user-owned na health data, ang VitaWatch ay higit pa sa isang suot na device—ito ang iyong daan patungo sa Health-to-Earn na ekonomiya at sa physical layer ng Web3.

Opisyal na Website: https://vitawatch.xyz Puting papel: https://vitawatch.gitbook.io/vitawatch-docs/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xCb7dE0808805EAf93166eC6b18B8c63af4197AfE