Vita Inu (VINU) Impormasyon

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

Opisyal na Website: https://vitainu.org Puting papel: https://vita-inu.gitbook.io/whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xfEbe8C1eD424DbF688551D4E2267e7A53698F0aa