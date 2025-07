Taiko (TAIKO) Impormasyon

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

Opisyal na Website: https://taiko.xyz/ Puting papel: https://docs.taiko.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x10dea67478c5f8c5e2d90e5e9b26dbe60c54d800