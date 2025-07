Swell (SWX) Impormasyon

SWELL is a next-gen financial platform leveraging RippleNet and XRPL to enable real-time, borderless payments without reliance on banks or exchanges. By integrating stablecoins like RLUSD, SWELL bridges crypto and fiat seamlessly, redefining global finance.

Opisyal na Website: https://swellpj.io/ Puting papel: https://swelldocs.gitbook.io/swell Block Explorer: https://livenet.xrpl.org/token/SWX.r9ZzhojnEum1597ABeVjngzu7mZ6ioga3p