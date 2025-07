SwftCoin (SWFTC) Impormasyon

$SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto.

Opisyal na Website: http://www.swft.pro/ Puting papel: http://www.swft.pro/images/SWFT%20WhitePaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0bb217E40F8a5Cb79Adf04E1aAb60E5abd0dfC1e