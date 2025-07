Spectral (SPEC) Impormasyon

Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

Opisyal na Website: https://www.spectrallabs.xyz/ Puting papel: https://www.spectrallabs.xyz/whitepaper.html Block Explorer: https://ethplorer.io/address/0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389#