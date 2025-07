Tuklasin ang mga pangunahing pananaw sa SoonChain (SOONX), kasama ang supply ng token nito, modelo ng pamamahagi, at real-time na datos ng merkado.

SoonChain (SOONX) Impormasyon

SoonChain is an AI-powered gaming L2, redefining game development with AIGG.

Opisyal na Website: https://soonchain.ai/ Puting papel: https://docs.soonchain.ai/ Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x5dF7ABe3C51c01dcf6D1f1F9A0ab4dC3759869b9