Smooth Love Potion (SLP) Impormasyon

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Opisyal na Website: https://axieinfinity.com/ Puting papel: https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding Block Explorer: https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4