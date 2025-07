SIMP (SIMP) Impormasyon

$SIMP represents the tokenized proof of asymmetrical emotional value—an abstract asset that captures and monetize.

Opisyal na Website: https://simp.dog/ Block Explorer: https://solscan.io/token/67L15VsmduEYFhHdApFzHGSXmYZPZhRVpKiXStvHBnFj