SedraCoin (SDR) Impormasyon

SedraCoin is based on the advanced GHOSTDAG PROTOCOL and the kHeavyHash algorithm, leading the way to the innovative upcoming Sedrax Metaverse project.

Opisyal na Website: https://sedracoin.com/ Puting papel: https://sedracoin.com/wp-content/uploads/2024/03/SEDRA_WhitePaper.pdf Block Explorer: https://explorer.sedracoin.com/