SatoshiDEX (SATX) Impormasyon

SatoshiDEX is a decentralized exchange (DEX) built on the Stacks blockchain, a layer-2 blockchain connected to Bitcoin through Proof-of-Transfer (PoX) consensus.

Opisyal na Website: https://www.satoshidex.ai/ Puting papel: https://satoshidex.gitbook.io/satoshidex Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9F9bb3D5Af7cC774F9b6ADF66E32859B5a998952#code