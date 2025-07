Arrland (RUM) Impormasyon

Play & Earn web3 gaming ecosystem contains on-chain strategy games & 3D competitive off-chain games connected with AI portal to the web3 pirates world!

Opisyal na Website: https://arrland.com Puting papel: https://arrland-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/WhitepaperV2.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x14E5386f47466A463f85D151653E1736c0c50Fc3