DappRadar (RADAR) Impormasyon

Dappradar is the world's DAPP store - tracking and ranking all decentralized applications across all protocols and vertical domains$ Radar, the native token of dappradar ecosystem, represents an opportunity to directly contribute, manage and shape the future of the world's dappstore.

Opisyal na Website: https://dappradar.com/ Puting papel: https://whitepaper.dappradar.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x44709a920fccf795fbc57baa433cc3dd53c44dbe