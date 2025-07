Plastichero (PTH) Impormasyon

The Plastichero project recycles plastic using blockchain technology to create a more sustainable green environment. Our innovative recycling kiosks help transform plastic waste into new sustainable products.

Opisyal na Website: https://www.plasticherocoin.com/ Puting papel: https://www.plasticherocoin.com/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8ab98330473101309db94b625f9997366a518223