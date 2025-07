POKE CASINO (POKE) Impormasyon

Ang POKE ay isang utility token sa Solana chain, na idinisenyo para gamitin sa junket at online na casino. Pinapagana nito ang isang sustainable at transparent na Web3 casino experience sa pamamagitan ng tokenomics, staking, pamamahala, at isang automatic buy-back system. Kasalukuyan ring dine-develop ang isang metaverse casino na naglalayong lumikha ng isang susunod na henerasyong modelo ng entertainment na pinagsasama ang Web3 at Metaverse.

Opisyal na Website: https://poke-casino.com Puting papel: https://poke-coin.gitbook.io/poke Block Explorer: https://solscan.io/token/5UxCP4wR84soYRSS8t32HZc8a9wCJpEnK4xykB8pmCcU