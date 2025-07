DePHY (PHY) Impormasyon

Binubuo ng DePHY ang desentralisadong imprastraktura na backbone para sa AI at DePIN network. Nagsimula kami sa pamamagitan ng pagtulong sa paglunsad at pag-scale ng mga DePIN network - codeveloping at pagmamanupaktura ng DePIN hardware, pagkonekta nito on-chain gamit ang DePHY's Messaging Layer, at pag-unlock ng bagong liquidity sa pamamagitan ng tokenizing mining rewards. Ngayon ay pinalalawak namin ang aming pundasyon upang paganahin ang unang desentralisadong MCP service mesh sa mundo, na nagbibigay-daan sa mga AI (LLM) na kumuha ng out-source na data, real-world na data, at makipag-ugnayan sa pisikal na imprastraktura.

Opisyal na Website: https://dephy.io Puting papel: https://drive.google.com/file/d/189CMfdklfHPFiVZA5Pa411ySSiGmKmaA/view Block Explorer: https://solscan.io/token/DEpHYkW6nEm3Sxhb2rwftatrSAV3AP3ac6MgAWBbnsS8