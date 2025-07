Ooki Token (OOKI) Impormasyon

Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

Opisyal na Website: https://ooki.cc Puting papel: https://ooki.gitbook.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0De05F6447ab4D22c8827449EE4bA2D5C288379B