Ontology Token (ONT) Impormasyon

Ang Ontology ay isang bagong high-performance na pampublikong blockchain na proyekto at isang distributed trust collaboration platform. Ang Ontology ay nagbibigay ng mga bagong high-performance na pampublikong blockchain na kinabibilangan ng isang serye ng kumpletong distributed ledger at sistema ng smart contract. Ang Ontology blockchain framework ay sumusuporta sa mga pampublikong blockchain system at nagagawang mag-customize ng iba't ibang pampublikong blockchain para sa iba't ibang mga aplikasyon. Sinusuportahan ng Ontology ang pakikipagtulungan sa mga chain network kasama ang iba't ibang grupo ng protocol nito. Patuloy na magbibigay ang Ontology ng mga karaniwang module sa pinagbabatayan na imprastraktura para sa iba't ibang uri ng mga distributed scenario, gaya ng para sa distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, at iba pa. Batay sa mga partikular na kinakailangan sa senaryo, ang Ontology ay patuloy na bubuo ng mga bagong karaniwang module.

Opisyal na Website: https://ont.io/ Puting papel: https://docs.ont.io Block Explorer: https://explorer.ont.io/