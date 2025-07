Tuklasin ang mga pangunahing pananaw sa NERO (NERO), kasama ang supply ng token nito, modelo ng pamamahagi, at real-time na datos ng merkado.

NERO (NERO) Impormasyon

Ipinakilala ng NERO ang Blockspace 2.0, ang unang multidimensional na gas fee blockchain. Itinayo sa loob ng dalawang taon nang palihim, ang NERO ay nakahanda na ihanay ang mga dApps at infra na hindi katulad ng dati. Maghatid ng layer ng app na nagbibigay-daan sa anumang token na magamit bilang gas nang native at magbigay ng kapaligiran kung saan ang mga tagabuo ng dApp ay maaaring mamahala, mag-optimize, at makibahagi sa mga bayarin sa protocol. Ang pagdidisenyo ng mga system upang matulungan ang mga application na magtagumpay sa pananalapi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga bagong tool upang kumita ng mga kita ay nagpapanatili ng kanilang pangmatagalang katapatan sa NERO sa pamamagitan ng pagkakahanay.

Opisyal na Website: https://nerochain.io/ Puting papel: https://docsend.com/view/qc266yjgsdz9v6ak Block Explorer: https://neroscan.io/