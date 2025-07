Kaizen Finance (KZEN) Impormasyon

Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!

Opisyal na Website: https://kaizen.finance Puting papel: https://kaizen.finance/assets/white-papers/The%20Kaizen%20Protocol%20Wite%20paper%20v4%202021.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/kZEn3aDxEzcFADPe2VQ6WcJRbS1hVGjUcgCw4HiuYSU