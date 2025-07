Kingaru (KRU) Impormasyon

Kingaru is a highly scalable, fast, secure blockchain that enables developers to build decentralized E-Commerce applications that blend AI, cloud computing and blockchain technology.

Opisyal na Website: https://kingaru.com/ Puting papel: https://kingaru.com/wp-content/uploads/2022/10/May-2022-Kingaru-Whitepaper-v.1.1.docx.pdf Block Explorer: https://scan.kingaru.com/