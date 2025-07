Jingle (JINGLE) Impormasyon

Introducing $JINGLE — The Meme Music Movement. Not just a coin. A movement. A global meme-fueled celebration machine. A crypto-native Trojan Horse built for virality — wrapping powerful AI, degenerate chaos, and cultural moments into a music-focused, hyper-shareable ecosystem. AI Meme Virality Engine.

Opisyal na Website: https://jinglegorilla.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/WrDYG6miZG2UcXAGN6jQ73ukbigGEHbZovjY7GVpump