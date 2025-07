Tuklasin ang mga pangunahing pananaw sa IX Swap (IXS), kasama ang supply ng token nito, modelo ng pamamahagi, at real-time na datos ng merkado.

IX Swap (IXS) Impormasyon

The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets.

Opisyal na Website: https://www.ixs.finance Puting papel: https://ixswap.gitbook.io/ixs-gitbook Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x73d7c860998ca3c01ce8c808f5577d94d545d1b4