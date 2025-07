Tuklasin ang mga pangunahing pananaw sa Icrypex Token (ICPX), kasama ang supply ng token nito, modelo ng pamamahagi, at real-time na datos ng merkado.

Icrypex Token (ICPX) Impormasyon

Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange.

Opisyal na Website: https://www.icrypex.com/en Puting papel: https://cdn.icrypex.com/docs/ICPX-Whitepaper-en.pdf Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xd78d3D08053130A3b4466e15D8fc2a61a3DeE47d