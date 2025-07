ICB Network (ICBX) Impormasyon

Ang ICBX ay isang mabilis, scalable, at EVM-compatible na Layer‑1 blockchain na may matatag na PoS security, DAO governance, at interoperability. Sinusuportahan nito ang malawak na hanay ng mga aplikasyon, may lumalagong ecosystem, at malinaw na roadmap tungo sa pangmatagalang sustainability.

Opisyal na Website: https://www.icb.network/ Puting papel: https://docs.icb.network/developer-docs/white-paper Block Explorer: https://icbscan.io/tx/0x989dfbba2edec8c8f78cb3b1f4e2bae310b7c70a90c722d3fd4c3a778b98bb81