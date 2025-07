GSYS (GSYS) Impormasyon

Genesys platform combines DeFi-Blockchain technology with community-driven solutions to create the fastest, most scalable, and low-consumption products and services for cryptocurrency transactions and NFTs.

Opisyal na Website: https://genesys.network/ Puting papel: https://genesyblockchain.gitbook.io/genesys-blockchain/genesys-blockchain-gchain/gchain Block Explorer: https://gchainexplorer.genesys.network