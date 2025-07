GenomeFi (GENO) Impormasyon

GenomeFi is an AI-based Web3 Genome DID platform targeting Web2 users related to the bioindustry and Web3 users.

Opisyal na Website: https://genomefi.io/ Puting papel: https://whitepaper.genomefi.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xCa730042595a1809793fbe2e9883c184c7Eb27Db