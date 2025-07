Fragmetric (FRAG) Impormasyon

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Opisyal na Website: https://app.fragmetric.xyz/ Puting papel: https://docs.fragmetric.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FRAGMEWj2z65qM62zqKhNtwNFskdfKs4ekDUDX3b4VD5