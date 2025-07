Fractal Bitcoin (FB) Impormasyon

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Opisyal na Website: https://fractalbitcoin.io Puting papel: https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566 Block Explorer: https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/