CelData (CELDATA) Impormasyon

Ang DeSci ay isang makabagong kilusan na gumagamit ng blockchain, mga matalinong kontrata, at mga desentralisadong aplikasyon (dApps) upang baguhin ang siyentipikong pananaliksik, pagpopondo, at pagbabahagi ng data. Itinataguyod nito ang transparency, pagiging patas, at pagiging bukas sa pamamagitan ng desentralisado tradisyonal na mga istruktura.

Opisyal na Website: https://celdata.bio/ Puting papel: https://drive.google.com/file/d/1jTXOEvDlpvfM9gFZE7CC6Oiux2xe0i2e/view?usp=drivesdk Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x762a9cbb2d964a277ba2502b719b0c506237d527