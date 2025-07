Carnomaly (CARR) Impormasyon

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

Opisyal na Website: https://carnomaly.io/ Puting papel: https://carnomaly.io/wp-content/uploads/2021/02/Carnomoly_Whitepaper_22621.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x9b765735C82BB00085e9DBF194F20E3Fa754258E