aZen (AZEN) Impormasyon

aZen delivers a powerful and scalable computing layer designed to support AI, data analytics and Web2+Web3 applications. Its ecosystem seamlessly combines protocol-level AI orchestration, enterprise-grade hardware, and a unified application hub: bridging the worlds of DePIN and DeFAI (Decentralized Finance + AI).

Opisyal na Website: https://azenprotocol.io/ Puting papel: https://azen-protocol.gitbook.io/azen-gitbook