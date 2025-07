Astra Protocol (ASTRA) Impormasyon

Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.

Opisyal na Website: https://astraprotocol.com/ Puting papel: https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e