Ang mga panandaliang prediksiyon sa presyo ay kadalasang umaasa sa mga teknikal na tagapagpahiwatig at sentimento sa merkado, habang ang mga pangmatagalang pagtataya ay karaniwang batay sa mga pangunahing salik at mga uso sa merkado. Ang parehong mga diskarte ay may mga limitasyon, at mahalagang suriin ang mga panganib nang naaayon.