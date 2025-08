Pre-Market Trading

Ang pangangalakal sa pre-market ay isang OTC (over-the-counter) na serbisyo na inaalok ng MEXC. Pinapayagan nito ang mga mangangalakal para bumili at magbenta ng mga bagong token bago sila ay opisyal na ilista sa mga exchange. Ang modelong pangkalakal na ito ay nagbibigay-daan sa mga buyer at seller na magtakda ng mga presyo at tumugma sa mga trade nang nakapag-iisa, na nagpapahintulot sa kanila na mag-trade sa kanilang gustong presyo.