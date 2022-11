Ang MXToken (MX) ay isang desentralisadong digital asset na binuo ng platform ng MEXC batay sa Ethereum, at ang MX din ang patunay ng mga interes ng komunidad ng MEXC. Bilang ang tanging platform sa MEXC Exchange ecological system, ang MX token ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagkonekta sa mga komunidad, koponan, at kasosyo.

Ang MEXC ay nakatuon sa pagpapagana ng MX Token mula sa aspeto ng halaga, kabilang ang pagbabawas ng bayad, Inobasyon ng SpaceM, Mga espesyal na benepisyo ng M-Day, pagboto ng proyekto sa Assessment Zone, atbp. Sinimulan din ng MEXC ang "Plano ng Paglago para sa Lahat", sa pamamagitan ng pagiging unang cross-chain asset ng BSC at HECO, at pagbubukas ng maraming operasyon tulad ng on-chain na pagpapautang, pagmimina, at DEX trading, upang mapabuti ang ekonomiya ng MX token at pataasin ang mga proseso sa paggamit ng MX.