Ano ang BLUR Futures? BLUR futures ay mga legal na kontrata para sa pagbili o pagbebenta ng BLUR sa isang petsa sa hinaharap. BLUR futures ay isang espesyal na representasyon ng kontrata ng kasalukuyang BLUR crypto, at ang aktwal na pag-aayos ng BLUR (o cash) ay mangyayari sa hinaharap - kapag naisagawa ang kontrata BLUR futures ay kadalasang ginagamit upang mag-hedge laban sa mga pagbabago sa presyo ng BLUR mismo. Sa kabilang banda, binibigyang-daan nila ang mga mamumuhunan na mag-isip-isip sa pinagbabatayan ng trend ng asset. Sa madaling salita, maaari kang bumili ng (buy long) BLUR futures kung inaasahan mong tataas ang presyo ng crypto at kapag sa tingin mo ay bababa ang presyo, kumuha ka ng short position (buy short) upang mabawasan ang impact ng mga pagkalugi Upang malaman ang higit pa tungkol sa Futures, i-explore ang aming maikling video na pang-edukasyon: Magrehistro Ngayon

Paano i-trade (buy) BLUR Futures? 1 Ang paggawa ng libreng MEXC account ay ang pinakamadaling gateway sa trading ng iba't ibang crypto asset gaya ng futures. Kakailanganin mo ng wala pang isang minuto para gumawa ng account at maipasa ang KYC (i-verify ang pagkakakilanlan). Mag-sign up sa pamamagitan ng MEXC App

Mag-sign up sa pamamagitan ng website ng MEXC gamit ang iyong email

Mag-sign up sa pamamagitan ng website ng MEXC gamit ang iyong mobile number 2 Pagkatapos mong mag-sign up at makapasa sa KYC, sundin ang mga simpleng hakbang na ito para buksan ang iyong Futures account at magsagawa ng mga futures trade: 1. Buksan ang Futures trading account dito

2. Magdeposito ng mga pondo sa USDT sa pamamagitan ng P2P o Instant Credit o Pagbili ng card MEXC Tutorial Paano Bumili ng Crypto Gamit ang Visa/MasterCard? Paano Bumili ng Crypto sa pamamagitan ng MEXC P2P? 3. Maglipat ng mga asset mula sa spot o fiat wallet patungo sa bagong bukas na futures account sa pamamagitan ng wallet 4. Piliin ang iyong BLUR futures contract. Mayroong dalawang uri ng mga kontrata ng crypto futures na available sa MEXC: USDT-M Futures at COIN-M Futures. Halimbawa, kung gusto mong i-trade ang BLUR USDT perpetual contracts, mangyaring piliin ang USDT-M Futures. Para sa BLUR USD coin-margined na kontrata, piliin ang COIN-M Futures 5. Piliin ang leverage na gusto mo para sa BLUR futures contract. Sinusuportahan ng MEXC ang hanggang 200x na leverage! 6. Maglagay ng mga order ayon sa iba't ibang uri ng order na makukuha sa MEXC Futures. Para sa mga nagsisimula, maaari kang pumili ng buy-limit o buy-market order para sa iyong unang BLUR futures contract Magrehistro Ngayon

Bakit ite-trade ang BLUR futures? Hindi na kailangang Hawakan Mismo BLUR Ang mga hindi may hawak ng BLUR ay maaaring mag-speculate sa presyo ng BLUR at mabilis na kumita nang hindi binibili ang mismong asset. Maaari kang magbukas ng position sa isang BLUR futures contract sa USDT, at lahat ng kita na makukuha ay babayaran sa USDT. Customized Leverage Makakuha ng malaking kita sa pamamagitan ng BLUR habang nagbabayad lamang para sa isang bahagi ng kabuuang halaga nito. Gamit ang leverage, maaari mong subaybayan at i-trade ang maliliit na paggalaw ng presyo upang makalikha ng mga kita na nagbibigay-katwiran sa iyong oras at effort. Mataas na Liquidity Market Ang mga futures market ng BLUR may mataas na liquidity, na may trilyong USD sa dami ng trade. Ang isang sustainable, liquid market ay hindi gaanong mapanganib dahil ang mga kalahok ay madaling magbukas at magsara ng mga deal na may mababang slippage. Crypto Portfolio Diversification Mag-iba-iba sa mga diskarte sa trading upang makabuo ng mas maraming kita. Maaaring gumamit ang mga user ng mga sopistikadong diskarte sa pag-trade gaya ng short-selling, arbitrage, pairs trading, atbp.

Bakit pipiliin ang MEXC Futures para sa pag-trade? Ang paggamit ng isang sustainable platform para sa futures trading ay may mahalagang papel sa pagsasagawa ng matagumpay na mga trade at pagtamasa ng mas mataas na kita. Ang MEXC ay may higit sa 4 na taon ng karanasan sa mga produkto at operasyon ng futures, na niraranggo ang 1st sa pandaigdigang liquidity. Nagbibigay kami ng: 1-200x na leverage na maaaring malayang i-adjust, na sumusuporta sa parehong short at long position

Multi-tiered, multi-cluster system architecture, na may tumutugmang teknolohiya ng engine na hanggang 1.4 milyong order/segundo

Makatwiran at malinaw na mga presyo, malawak na lalim ng trading na may pantay na gearing, maayos na paghawak sa ilalim ng mga matinding kondisyon ng market upang maiwasan ang aksidenteng pag-liquidate