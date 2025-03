SOL

Itinatag ng mga dating Qualcomm, Intel, at Dropbox engineer noong huling bahagi ng 2017, ang Solana ay isang single-chain, delegated-Proof-of-Stake na protocol na ang focus ay sa paghahatid ng scalability nang hindi isinasakripisyo ang desentralisasyon o seguridad. Ang Solana protocol ay idinisenyo upang mapadali ang paggawa ng desentralisadong app (DApp). Ang kalagitnaan ng solusyong ng pag-scale ng Solana ay isang desentralisadong orasan na pinamagatang Proof-of-History (PoH), na binuo upang lutasin ang problema ng oras sa mga distributed network kung saan walang isa, pinagkakatiwalaan, pinagmumulan ng oras. Dahil sa makabagong hybrid consensus na modelo, naakit ng Solana ang atensyon ng maliliit na mangangalakal at institusyonal na mangangalakal. Ang isang mahalagang focus ng Solana Foundation ay ang gawing available ang desentralisadong pananalapi sa mas malaking saklaw.

Pangalan ng CryptoSOL

Max na SupplyWalang limitasyon

Oras ng Isyu2020-03-23 00:00:00

Circulating Supply508,898,348.61363065

Presyo ng Isyu--