HYPER

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Pangalan ng CryptoHYPER

RanggoNo.762

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)10.46%

Circulation Supply175,200,000

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply802,666,667

Rate ng Sirkulasyon0.1752%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.35812016432282,2025-04-23

Pinakamababang Presyo0.13307299751853258,2025-05-19

Pampublikong BlockchainETH

PanimulaHyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.