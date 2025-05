AMI

As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.

Pangalan ng CryptoAMI

RanggoNo.4015

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)%0,00

Circulation Supply0

Max Supply1.000.000.000

Kabuuang Supply1.000.000.000

Rate ng Sirkulasyon0%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.10011449484185739,2025-04-03

Pinakamababang Presyo0.03606617548471026,2025-03-28

Pampublikong BlockchainAPTOS

Sektor

Social Media

