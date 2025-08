Kasunduan sa Serbisyo ng MEXC DEX+

Panimula A) Ang Kasunduan sa Serbisyo ng DEX (“Kasunduan”) na ito ay isang kontrata sa pagitan mo (“ikaw”, “iyo” o “User”) at MEXC Global (“kami”, “amin”, “tayo” o “MEXC”). Itinatakda nito ang mga tuntunin at kundisyon na namamahala sa iyong paggamit ng Produkto ng DEX ng MEXC (mula rito ay tinutukoy bilang 'DEX') at mga kaugnay na serbisyo sa pangangalakal sa pamamagitan ng mexc.com o alinman sa aming nauugnay na mga website, mga interface ng programming ng application o mga mobile application (sama-sama ang "Platform"). B) Ang mga tuntunin at kundisyon sa Kasunduang ito ay pandagdag sa Kasunduan ng User, Patakaran sa Privacy, Pagbubunyag ng Panganib o anumang iba pang kasunduan o publikasyon na nauukol sa mga produkto ng DEX ng MEXC o mga kaugnay na serbisyo sa pangangalakal na maaaring i-publish ng MEXC paminsan-minsan (sama-samang mga dokumento, ang "Mga Legal na Dokumento"). Kung ang mga tuntunin sa Kasunduang ito ay nag-iiba mula sa mga Legal na Dokumento, ang mga tuntunin sa Kasunduang ito ang mananaig. Bago mo gamitin ang aming mga produkto at kaugnay na serbisyo ng DEX, dapat mong basahin nang mabuti ang Kasunduang ito at ang Mga Legal na Dokumento. C) Sa pamamagitan ng paggamit ng mga produkto ng DEX ng MEXC at mga kaugnay na serbisyo sa pangangalakal (ang “Serbisyo” o “Mga Serbisyo”), itinuring mong nabasa, sumang-ayon, at lubos na naunawaan ang mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito at ang mga tuntuning itinakda sa Mga Legal na Dokumento (kabilang ang anumang mga pagbabago na maaaring i-publish sa amin paminsan-minsan). Kung hindi ka sumasang-ayon sa anumang mga tuntunin o kundisyon na itinakda sa Kasunduang ito o sa Mga Legal na Dokumento, pinapayuhan kang ihinto kaagad ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo. Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit sa Mga Serbisyo, ikaw ay itinuring na sumang-ayon sa mga tuntunin at kundisyon na itinakda sa Kasunduang ito at sa Mga Legal na Dokumento sa kabuuan ng mga ito nang walang kondisyon. D) Pakitandaan na ang ilang partikular na user na naninirahan sa mga partikular na hurisdiksyon ay maaaring hindi ma-access ang Serbisyo, na maaaring kabilang ang North Korea, Cuba, Sudan, Syria, Iran, Mainland China, Singapore, United States, United Kingdom, Hong Kong, Russian-controlled na rehiyon ng Ukraine (kasalukuyang kabilang ang Crimea, Donetsk, at Luhansk regions), Sevastopol, at Canada (pinagbabawal na mga Bansa). Ang listahan sa itaas ay hindi isang kumpletong talaan at maaaring sumailalim sa mga unilateral na pagbabago ng MEXC nang walang paunang abiso sa iyo.

Mga Produkto at Serbisyo ng MEXC DEX+ A) Ang Mga Serbisyo ay binubuo ng mga aggregator na nagbibigay-daan sa iyong magpalit ng ilang Digital Assets sa pamamagitan ng iba't ibang blockchain networks (“Third Party na Blockchain”). Kapag nagsasagawa ng Mga Serbisyo, ang MEXC ay magsisilbing isang platform ng pagpapakita ng impormasyon at isang ahente na naglalagay ng isang sell o buy order (isang 'Order') kapag naatasan ka sa pagtuturo. Gayunpaman, hindi ginagarantiya ng MEXC ang pagkumpleto ng nasabing mga order at hindi rin namin ginagarantiya na ang anumang naturang mga order ay ilalagay sa oras. B) Ang mga digital wallet ay maaaring may iba't ibang desentralisadong katangian ng teknolohiya ng blockchain. Ang mga desentralisadong serbisyong ito ay iba sa mga institusyong pinansyal sa pagbabangko. Naiintindihan mo at tinatanggap mo na ang MEXC ay walang pananagutan para sa pag-iimbak ng iyong Pribadong Key at Seed Phrase. Ang iyong Pribadong Key at Mnemonic Phrase ay ipinagkatiwala sa isang awtorisadong third party service provider. Ikaw ay higit na sumasang-ayon at nauunawaan na ikaw ay nag-iisang responsibilidad na panatilihin ang pagiging kumpidensyal at seguridad ng iyong MEXC account at password at ikaw ay responsable para sa lahat ng aktibidad na isinagawa sa iyong MEXC account (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pagsisiwalat ng impormasyon, paglabas ng impormasyon, online na pag-click para sa pahintulot o pagsusumite ng iba't ibang mga kasunduan sa panuntunan, online na pag-renew ng mga kasunduan o serbisyo sa pagbili, atbp.). Inaako mo ang buong responsibilidad para sa lahat ng aksyon at pahayag na ginawa gamit ang iyong mga account at password C) Maaari mong i-link ang iyong personal na digital wallet upang gamitin ang mga serbisyo ng MEXC DEX+. Sa ganitong mga kaso, ang pribadong key at mnemonic na parirala ay nilikha at iniimbak lamang sa ilalim ng iyong responsibilidad. Ang MEXC o anumang awtorisadong third-party na service provider ay walang access sa iyong wallet. Ikaw ang tanging may pananagutan para sa lahat ng mga transaksyong kinasasangkutan ng iyong wallet, anuman ang iyong pag-apruba o awtorisasyon. Inaako mo ang buong pananagutan para sa anumang mga kahihinatnan na magmumula doon. D) Ang Digital Assets na lumalabas sa mga itinatampok na listahan ng aming Mga Serbisyo ay tinutukoy ng iba't ibang mga salik, kabilang ngunit hindi limitado sa kanilang pagraranggo sa kinikilalang industriya na mga platform ng pagsusuri ng data ng Digital Asset gaya ng coingecko.com, ang pagganap ng Digital Asset sa Mga Serbisyo, at ang aming mga patakaran tungkol sa mga itinatampok na listahan. Naiintindihan mo at tinatanggap mo na hindi kami nag-eendorso o nagpo-promote ng anumang Digital Assets sa pamamagitan ng alinman sa mga itinatampok na listahan. May karapatan kaming magdagdag, magbago, mag-update o mag-alis ng anumang Digital Assets mula sa alinman sa mga itinatampok na listahan o sa Mga Serbisyo sa aming sariling paghuhusga. E) Sumasang-ayon ka na gagamitin mo ang Mga Serbisyo para sa mga lehitimong layunin lamang, at hindi mo dapat gamitin ang Mga Serbisyo bilang isang daluyan ng hindi pagsunod sa Mga Naaangkop na Batas. Sumasang-ayon ka rin na sumunod sa Kasunduang ito, sa Mga Tuntunin ng Serbisyo, lahat ng panuntunan, tuntunin, at anumang iba pang mga abiso o nauugnay na kasunduan na ini-publish at ina-update ng MEXC paminsan-minsan, kabilang ang mga anunsyo, mga tagubilin sa pamamaraan, pagsisiwalat ng panganib, at iba pang mga patakaran at tuntunin. F) Sumasang-ayon ka at tinatanggap mo na ang Serbisyo ay isang maagang bersyon ng produkto at hindi pa ganap na na-audit. Hindi kami mananagot para sa anumang pagkalugi na maaari mong maranasan, at hindi rin kami nasa ilalim ng anumang obligasyon na bayaran o bayaran ang anumang nawalang Digital Assets sa iyo, kaugnay ng paggamit ng anumang naturang prototype na produkto o serbisyo.

Mga Bayarin at Singilin A) Sa panahon ng iyong pag-access at paggamit ng Mga Serbisyo, maaari kang magkaroon ng iba't ibang bayarin sa gas. Ang mga bayarin sa gas na nabuo sa anumang Third Party na Blockchain sa ilalim ng Mga Serbisyo ay sasagutin mo. B) Mga Bayarin sa Protokol ng Third Party. Maaaring mayroon ding iba pang mga third party na bayarin sa protocol na lumitaw sa panahon ng iyong pag-access at paggamit ng Mga Serbisyo, kabilang ngunit hindi limitado sa iyong paglilipat ng Digital Assets. Ikaw ang tanging may pananagutan para sa anuman at lahat ng mga third party na protocol fee na maaaring lumabas. C) Mga Bayarin sa Serbisyo. Pakitandaan na ang MEXC ay kasalukuyang hindi naniningil ng anumang mga bayarin (“Mga Bayarin sa Serbisyo”), ngunit inilalaan namin ang karapatang singilin ka ng Mga Bayarin sa Serbisyo sa hinaharap. Maaari ka naming singilin ng ilang mga Bayarin sa Serbisyo para sa pagbibigay ng Mga Serbisyo sa iyo. Ang Mga Bayad sa Serbisyo ay maaaring isang porsyento ng halaga ng iyong transaksyon sa pamamagitan ng Mga Serbisyo. Ibawas namin ang naaangkop na Mga Bayarin sa Serbisyo mula sa halaga ng iyong transaksyon bilang bayad para sa iyong paggamit ng Mga Serbisyo. Ang anumang iskedyul ng Mga Bayarin sa Serbisyo ay dapat na mai-publish sa aming platform paminsan-minsan, at inilalaan namin ang mga karapatan na i-update ang naturang iskedyul ng bayad, kung mayroon man, sa sarili nitong pagpapasya.

Disclaimer sa Panganib A) Ang Mga Serbisyo ay nagbibigay-daan sa pangangalakal ng napakasalimuot at pabagu-bagong mga instrumento sa pananalapi at ang pangangalakal sa pareho ay maaaring maglantad sa iyo sa ilang mga panganib, kasama nang walang limitasyon ang mga panganib sa cybersecurity at ang panganib ng mga pagkalugi, at iminumungkahi namin na ipaalam mo sa iyong sarili ang mga panganib na kasangkot. Sa pamamagitan ng paggamit ng Mga Serbisyo, itinuring mong nalaman mo ang iyong sarili sa mga panganib na kasangkot. B) Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na kapag na-redeem o na-access mo ang iyong Digital Assets, ang oras na talagang aabutin para matanggap mo ang Digital Assets sa iyong digital wallet ay maaaring mag-iba, at ang Digital Assets na natanggap at ipinapakita sa iyong digital wallet ay magiging pinal. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa anumang pagkalugi bilang resulta ng nabanggit. C) Sumasang-ayon ka na sasagutin mo ang anuman at lahat ng mga pagkalugi na nagreresulta mula sa iyong sariling kasalanan o pagkakamali, kabilang ngunit hindi limitado sa: hindi alinsunod sa transaksyon na nag-uudyok sa pagpapatakbo, hindi pagsasagawa ng mga napapanahong transaksyon sa pamamagitan ng aming Mga Serbisyo, pagkalimot o pagtagas ng mga setting ng seguridad ng account, mga basag na Password, ang iyong computer na sinalakay o na-hack ng iba, at/o pagpasok sa maling address para maglipat o tumanggap ng Digital Assets. D) Sa pamamagitan ng paggamit ng serbisyo sa pamamagitan ng pag-link ng wallet na hindi kontrolado ng MEXC o ng mga awtorisadong third-party na service provider nito, kinikilala at sinasang-ayunan mo na sasagutin mo ang lahat ng kahihinatnan at pananagutan na nagreresulta mula sa anumang mga transaksyong nagmula o konektado dito. Ang MEXC o ang mga awtorisadong third-party na service provider nito ay hindi mananagot para sa anumang pagkalugi, pinsala, o hindi awtorisadong transaksyon na magmumula rito. E) Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na kapag ginamit mo ang Mga Serbisyo, maaari mong i-access at gamitin ang Mga Third Party na Blockchain. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa anuman at lahat ng Pagkalugi na dulot ng iyong paggamit o pag-access sa Third Party na Blockchain. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa anumang Pagkalugi na natamo bilang resulta ng mga kahinaan sa kontrata; mga insidente ng pag-hack; pagsuspinde, pagpapahinto, o pagwawakas ng negosyo; bangkarota; abnormal na suspensyon; o paghinto ng mga operasyon ng Third Party na Blockchain o iba pang potensyal na panganib. Higit pa rito, sumasang-ayon kang pasanin ang anuman at lahat ng pagkalugi na maaari mong maranasan bilang resulta ng mga nabanggit na panganib. Kung dumaranas ka ng anumang pagkalugi bilang resulta ng mga nabanggit na panganib, naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na maaaring permanenteng mawala ang anumang Digital Assets na maaaring maimbak sa iyong digital wallet. F) Ang Serbisyo ay maaari ding maglaman ng mga link o functionality upang ma-access o gumamit ng mga website ng third-party (“Mga Third-Party na Website”) at mga aplikasyon (“Mga Third-Party na Aplikasyon”), o kung hindi man ay magpakita, isama, o gawing available ang nilalaman, data, impormasyon, serbisyo, aplikasyon, o materyales mula sa mga third party (“Mga Third-Party na Materyal”). Ang anumang mga link ng Mga Website ng Third-Party sa Mga Serbisyo ay hindi nangangahulugan na ang MEXC ay nag-eendorso ng anumang mga produkto, serbisyo, impormasyon at mga disclaimer na ibinigay doon, at hindi ginagarantiya ng MEXC ang katumpakan ng impormasyong nakapaloob doon. Kapag nag-click ka sa isang link sa, o nag-access at gumamit, ng isang Third-Party na Website o Third-Party na Aplikasyon, kahit na hindi ka namin babalaan na umalis ka sa aming Mga Serbisyo, napapailalim ka sa mga tuntunin at kundisyon (kabilang ang mga patakaran sa privacy / abiso) ng isa pang website o destinasyon. Ang nasabing mga Third-Party na Website, Third-Party na Aplikasyon, at Third-Party na Materyal ay hindi nasa ilalim ng kontrol ng MEXC, at maaaring "bukas" na mga aplikasyon kung saan walang recourse ang posible. Ang MEXC ay hindi responsable o mananagot para sa anumang Third-Party na Website, Third-Party na Aplikasyon, at Third-Party na Materyal. Ang MEXC ay nagbibigay ng mga link sa mga Third-Party na Website at Third-Party na Aplikasyon na ito bilang isang kaginhawahan lamang at hindi sinusuri, inaprubahan, sinusubaybayan, ineendorso, ginagarantiya, o gumagawa ng anumang representasyon na may kinalaman sa mga Third-Party na Website o Third-Party na Aplikasyon, o ang kanilang mga produkto o serbisyo o nauugnay na Third-Party na Materyal. Ginagamit mo ang lahat ng mga link sa Mga Third-Party na Website, Mga Third-Party na Aplikasyon, at Mga Third-Party na Materyal sa iyong sariling peligro. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa anumang Pagkalugi na dulot ng iyong paggamit ng mga naturang third party na produkto at serbisyo sa Third-Party na Website at Third-Party na Aplikasyon. Ang MEXC at bawat Third-Party na Website at Third-Party na Aplikasyon ay mga independiyenteng legal na entity, at ang Kasunduang ito ay hindi dapat bubuo ng anumang anyo ng ahensya, partnership o kooperatiba na relasyon sa pagitan ng mga partido. Ang MEXC at bawat Third-Party na Website at Third-Party na Aplikasyon ay mananagot para sa kani-kanilang mga paghahabol, utang at mga hindi pagkakaunawaan na nagmumula sa pagganap ng kani-kanilang mga kontrata at kasunduan. G) Mga Madepektong Paggawa ng Third Party na Blockchain. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na kung ang MEXC o anumang Third Party na Blockchain ay hindi gumana nang maayos o ang Mga Serbisyo ay naantala dahil sa mga sumusunod na kundisyon, at hindi mo magagamit ang Mga Serbisyo o hindi maaaring gumawa ng mga utos o magsagawa ng mga nauugnay na operasyon o transaksyon, kabilang ang walang limitasyon, pagkabigo, pagkagambala, pagkaantala, kawalan ng tugon ng system, naantala na pagtugon sa system, o anumang iba pang abnormal at/o hindi inaasahang pangyayari, ang MEXC ay hindi mananagot para sa anumang Pagkalugi. Kasama sa mga pangyayaring ito ngunit hindi limitado sa: Ang (mga) Third Party na Blockchain ay sinuspinde, itinitigil, at/o tinatapos ang negosyo nito, nagsasara, at/o hindi normal na sinuspinde o winakasan ang Mga Serbisyo;

Pagsuspinde ng serbisyo dahil sa pagpapanatili gaya ng inanunsyo ng MEXC o Third Party na Blockchain;

Nabigo ang system na magpadala ng data;

(Mga) kaganapang Force Majeure na humahantong sa pagsususpinde ng Third Party na Blockchain;

Ang pagkagambala o pagkaantala ng serbisyo ng Third Party na Blockchain na nagmumula sa pag-hack, mga virus sa computer, mga teknikal na pagsasaayos o pagkabigo, pag-upgrade sa website, mga isyu sa pagbabangko, pansamantalang pagsasara na nagmumula sa mga legal o regulasyon ng pamahalaan; atbp.;

Ang pagkagambala o pagkaantala ng serbisyo ng Third Party na Blockchain sanhi ng pagkasira, depekto, o hindi normal na pagganap ng computer system nito;

Mga pagkalugi na nagmumula sa mga teknikal na problema na hindi mahulaan o malutas ng umiiral na teknolohiya sa industriya;

Ang mga pagkalugi na nararanasan mo o ng iba pang mga third party ay nagmumula sa kasalanan o pagkaantala ng ikatlong partido;

Ang mga pagkalugi na dinaranas mo o ng iba pang mga third party na nagmumula sa mga pagbabago sa mga batas, regulasyon at/o mga utos ng pamahalaan;

Ang mga pagkalugi na nararanasan mo o ng iba pang mga third party na nagmumula sa mga kaganapang Force Majeure na dulot ng hindi inaasahan, hindi maiiwasan, at/o hindi malulutas na layunin na mga pangyayari. Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na ang mga nabanggit na dahilan ay maaaring humantong sa hindi normal na mga transaksyon, pagbabagu-bago ng presyo, pagbabagu-bago sa merkado, pagkaantala sa merkado, at iba pang posibleng abnormal na mga pangyayari. Pinahahalagahan mo rin na ang pahayag ng pagsisiwalat ng panganib dito ay hindi at hindi maaaring komprehensibo o kumpleto. Maaaring tumanggi ang MEXC na isagawa ang iyong mga utos batay sa aktwal na mga pangyayari. Higit pa rito, naiintindihan at sinasang-ayunan mo na ang MEXC ay hindi mananagot para sa anumang Pagkalugi na magmumula o nauugnay sa alinman sa mga nabanggit na pangyayari. Espesyal na Paalala: Sa pamamagitan ng paggamit sa aming Mga Serbisyo, ikaw ay itinuring na sumang-ayon na pamahalaan ang mga potensyal na panganib nito sa iyong sarili, tasahin ang halaga at mga panganib ng pamumuhunan sa Digital Assets, at pasanin ang mga posibleng pinansiyal na panganib na mawala ang lahat ng iyong mga pamumuhunan. Itinuring mong sumang-ayon na isaalang-alang ang iyong sariling mga kondisyon sa pananalapi at kapasidad sa pagpapaubaya sa panganib bago magsagawa ng anumang margin trading, at malinaw mong kinikilala ang mga panganib ng pamumuhunan sa Digital Assets. Nauunawaan mo na maaari kang kumita o makaranas ng mga pagkalugi kapag nakikibahagi sa margin trading sa Digital Assets. Ang Paalala sa Panganib sa Kasunduang ito ay hindi naglilista ng lahat ng mga panganib na kasangkot sa margin trading ng Digital Assets. Ikaw ay pinapayuhan na magkaroon ng malinaw na pag-unawa dito, at dapat ipaalala na ang naturang pamumuhunan ay maaaring may kasamang mataas na panganib at inirerekumenda ang maingat na pamumuhunan.

Walang Payo sa Pinansyal A) Kinikilala mo na ang iyong paggamit ng aming Mga Serbisyo sa aming Platform ay ganap na boluntaryong pag-uugali batay sa iyong sariling sitwasyon sa ekonomiya at ang iyong kaalaman sa mga nauugnay na panganib, na parehong hindi nauugnay sa amin at anumang third party sa anumang paraan. B) Ang lahat ng pakikitungo sa iyo ayon sa aming ginagawa ay magiging batay sa "pagpapatupad lamang", "hindi pinapayuhan", at "sa-ayon". Dapat kang umasa sa iyong independiyenteng paghuhusga para sa iyong mga pamumuhunan at hindi ka karapat-dapat na hilingin sa amin na bigyan ka ng anumang payo sa pamumuhunan na may kaugnayan sa anumang mga transaksyon. Ang MEXC ay hindi, at walang obligasyon na, magbigay sa iyo ng anumang payo sa pamumuhunan.

Limitadong Pananagutan A) Hindi ginagarantiya ng MEXC ang pagganap ng Serbisyo at ikaw ay may pananagutan sa pagsasagawa ng iyong sariling angkop na pagsusumikap kapag ginagamit ang aming Mga Serbisyo. Kinikilala mo at sumasang-ayon na ang pagkawala o pananagutan na dulot ng anumang mga panganib na kasangkot sa iyong paggamit ng Mga Serbisyo ay sa iyo lamang sasagutin, at ang MEXC ay hindi papasan ang anumang pananagutan sa parehong. Kinikilala mo na maaari kang magkaroon ng mga pagkalugi kapag nakikibahagi sa DEX trading, at sumasang-ayon kang pasanin ang anuman at lahat ng naturang pagkalugi lamang. B) Kinikilala at sumasang ayon ka na ikaw ang may pananagutan sa lahat ng mga pananagutan, pagkalugi o gastos ng anumang uri o kalikasan anuman ang maaaring mangyari sa amin bilang resulta ng anumang kabiguan mo na gampanan ang alinman sa iyong mga obligasyon, pati na rin kaugnay ng pagkilos ng MEXC alinsunod sa iyong mga order o sa paraang pinahihintulutan sa ilalim ng Kasunduang ito, ang Kasunduan ng User, at anumang iba pang mga patakaran o kasunduan na nauukol sa paggamit ng aming Mga Serbisyo na maaari naming i-publish paminsan minsan. C) Sumasang-ayon ka at tinatanggap mo na wala kaming pananagutan sa iyo kaugnay ng anumang pagkawala, gastos o gastusin na iyong dinaranas bilang resulta ng anumang kawalan mo ng kakayahan na magsagawa ng transaksyon o anumang dahilan na lampas sa aming makatwirang kontrol at ang epekto nito ay lampas sa aming makatwirang kontrol upang maiwasan. D) Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na ang pinagsama-samang pananagutan ng MEXC ay hindi lalampas sa Mga Bayarin sa Serbisyo na natanggap ng MEXC mula sa iyo.