一、资产充值
2021年12月25日12:00（UTC+8）关闭中国大陆用户资产充值功能
二、交易相关
币币交易：
2021年12月30日12:00（UTC+8）关闭中国大陆用户币币交易功能
衍生品交易：
2021年12月25日12:00（UTC+8）关闭中国大陆用户杠杆交易借币功能，仅支持还币
2021年12月25日12:00（UTC+8）关闭中国大陆用户ETF、合约、指数产品的开仓功能
2021年12月30日12:00（UTC+8）起 中国大陆用户ETF、合约、指数产品的已有仓位将分批次进行市价平仓
三、OTC相关
2021年12月31日24:00（UTC+8）下架OTC的CNY交易
四、资产服务
MEXC已于2021年6月限制中国大陆用户参与资产服务产品（包括Launchpad、M-Day、MX-DeFi、阳光普照、PoS矿池）
提币功能保留期：
已开通MEXC账号的中国大陆用户依旧可以登录自己的账户，仅可查看个人信息来申请提取个人资产，不可进行任何交易，中国大陆用户的提币功能将继续保留1至2年时间（具体关闭时间将另行通知）。
温馨提示：
本公告中所指的“中国大陆用户”为在MEXC身份认证为中国大陆的用户，未进行身份认证的用户则根据其注册国籍判断。注意：谨防假借“清退”名义诱导用户登录虚假网站的诈骗行为，一切信息请务必以MEXC最新官方公告为准。以上所有时间和方案均为暂定，如有变动，MEXC将以公告的形式告知。