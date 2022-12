2

Piliin kung paano mo gustong bilhin ang ETC 3X Long (ETC3L) crypto token.

Mag-click sa link na "Buy Crypto" sa kaliwang tuktok ng nabigasyon sa website ng MEXC, na magpapakita ng mga available na pamamaraan sa iyong rehiyon.

Para sa mas maayos na mga transaksyon, maaari mong isaalang-alang ang pagbili ng stablecoin tulad ng USDT muna, at pagkatapos ay gamitin ang coin na iyon upang bumili ng ETC 3X Long (ETC3L) sa spot market.

A. Pagbili gamit ang Credit/Debit Card

Kung ikaw ay isang bagong user, ito ang pinakamadaling opsyon upang bumili ng ETC 3X Long (ETC3L). Sinusuportahan ng MEXC ang parehong Visa at MasterCard.

B. P2P/OTC Trading

Bumili ETC 3X Long (ETC3L) nang direkta mula sa iba pang mga user gamit ang MEXC peer-to-peer na serbisyo. Nag-aalok kami ng pinakamataas na kalidad ng serbisyo at suporta sa buong mundo. Ang lahat ng mga order at transaksyon ay protektado ng escrow at MEXC.

C. Global Bank Transfer

Agad na Magdeposito ng USD sa pamamagitan ng SWIFT, Wire, PIX at ACH nang walang bayad at gumawa ng spot trade para bumili ng ETC 3X Long.

D. Third-party na Pagbabayad

Nagbibigay ang MEXC ng maraming payment services, kabilang ang Simplex, Banxa, Mercuryo atbp. Upang makuha mo ang pinakamahusay na spot trade para makabili ng ETC 3X Long .