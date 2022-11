Frequently Asked Questions (FAQ)

Ano ang ETH 2.0? Ang ETH 2.0 ay tumutukoy sa huling apat na yugto ng pagbuo ng ETH, na: Frontier, Homestead, Metropolis, at Serenity. Ang unang tatlong yugto ay nasa ilalim ng ETH 1.0, habang sa ikaapat na yugto, ang ETH 1.0 ay ia-upgrade sa ETH 2.0, kung saan ang mekanismo ng consensus na PoW (Proof of Work) ay ia-upgrade sa mekanismo ng consensus ng PoS (Proof of Stake).

Bakit kailangang mag-upgrade sa ETH 2.0? 1. Pagbutihin ang scalability Sinusuportahan lamang ng ETH1.0 ang humigit-kumulang sa 15 na mga kalakalan bawat segundo. Sa panahon ng pag-upgrade sa ETH2.0, magkakaroon ng 64 (posibleng higit pa sa hinaharap) na mga segment, kung saan sa teorya ay magbibigay-daan sa network na makakumpleto ng libu-libo o kahit sampu-sampung libo na mga kalakalan bawat segundo. Sa pamamagitan nito, magagawang lutasin ng ETH2.0 ang problema ng sobrang sentralisadong computing power sa pangunahing network, at higit pang pagbutihin ang scalability.

2. Pinagpapanatili ang kapaligiran Sa kasalukuyan, ginagamit pa rin ng ETH ang pangunahing mekanismo ng pinagkasunduan na PoW (Proof of Work) upang patakbuhin at mapanatili ang cybersecurity. Bagama't ang modelo ng PoW ay may ilang mga pakinabang sa pagtiyak ng seguridad at antas ng desentralisasyon nito, ang mga node para sa pagpapanatili ng cybersecurity ay masyadong mahal pa rin. Isang node lang ang makakahanap ng tamang hash value at makukuha ang mga karapatan at reward sa accounting sa huli. Gayunpaman, ang lahat ng iba pang mga kalahok na node sa mundo ay kumonsumo ng maraming computing power. Bukod sa hindi mabisa ang modelong ito, ang modelong ito ay isa ring pag-aaksaya ng mga mapagkukunang pangkalikasan. Kapag na-upgrade na sa mekanismo ng pinagkasunduang PoS (Proof of Stake), hindi na dedepende ang ETH sa malaking halaga ng computing power at kuryente para mapanatili at patakbuhin ang network, sa halip, umaasa sa paraan ng pag-stake ng mga coin para gumawa ng mga block at pakikitungo sa chain.

Pagbuo ng roadmap ng ETH2.0 Tulad ng ETH1.0, ang ETH2.0 ay mahahati sa ilang mga yugto. Ang pinakamahalaga ay ang unang tatlong yugto: yugto 0, yugto 1, at yugto 2.

Bahagi 0: Beacon chain Ang chain ng Beacon ay ipapasok sa ETH2.0 network sa phase 0. Ito ay isang bagung-bagong blockchain na namamahala sa mga validator na lumalahok sa pag-stake sa system upang patakbuhin at mapanatili ang network. Ito ang command at sentro ng kontrol ng ecosystem ng ETH 2.0. Sa yugtong ito, hindi sinusuportahan ng ETH 2.0 network ang mga smart contract, paglilipat ng asset, at iba pang pagana, at sinusuportahan lamang nito ang pagpapatakbo ng mga pamamaraan ng pagpapatunay, kaya hindi mailipat ng mga user ang kanilang mga asset sa mga palitan sa yugtong ito.

Bahagi 1: Shard Ang pangunahing layunin ng yugto 1 ay upang maisama ang shard chain. Sa yugtong ito, pagsasamahin ang ETH1.0 at ETH2.0. Ang shard chain ay isang mekanismo ng pagpapalawak ng ETH network, ibig sabihin, ang ETH blockchain ay mahahati sa 64 na magkakaibang chain, na ang mga gawain sa pagproseso ng data ay itinalaga sa maraming mga node, na ipoproseso nang magkahilera. Ang bawat shard chain ay parang linya ng dibersyon ng pangunahing daan sa ETH network, ito ay makabuluhang nagpapabuti sa kapasidad ng pagproseso ng network at nagdadala ng mas mataas na throughput. Tingnan ang shard roadmap.

Bahagi 2: Pagsasagawa Sa kasalukuyan, ang kahulugan at pagana ng yugto 2 ay sinusuri pa, kung ano ang kilala sa kasalukuyan ay ang mga sumusunod: Ang kakayahan ng mga shard chain ay ganap na mapapabuti sa yugto 2, at ang bawat shard ay mamamahala ng isang virtual machine (EVM) batay sa eWASM (ETH WASM). Magiging tugma ang mga ito sa mga smart contract, at susuportahan ang mga paglipat, pag-withdraw ng currency, mga paglilipat ng inter-shard at iba pang mga pagana. Sa yugtong ito, matatapos din ng ETH1.0 ang pagsasanib nito sa ETH2.0, at ganap na tatapusin ang paggamit ng mekanismo ng consensus ng PoW (Proof of Work).

Pinagkunan ng imahe:https://eth2.ethereum.cn/

Ang eWASM (ETH WASM) ay ang solusyon ng ETH2.0 sa bottleneck na problema na dulot ng Ethereum virtual machine (EVM). Ang EVM ay responsable para sa panloob na estado ng ETH network at lahat ng mga kalkulasyon nito. Ito ay may malaking epekto sa bilis ng pagtupad ng gawain at sa availability ng buong network. Ang eWASM ay isang bukas na pamantayan na idinisenyo ng pangkat ng komunidad ng W3C at binuo ng mga nangungunang inhinyero mula sa mga kumpanya tulad ng Google, Microsoft, at Apple. Sinusuportahan nito ang mga tradisyunal na programming language tulad ng C/C++ at 64-bit na pagpoproseso ng data, na maaaring mapabuti ang bilis ng pagproseso ng network at throughput, pati na rin mapahusay ang seguridad at availability.