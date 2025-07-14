Ratkaisu on suoritettu. Jos olet osallistunut onnistuneesti tähän tapahtumaan, siirry Palkkiohistoriasivullesi tarkistaaksesi palkkioidesi tiedot ja vieraile spot-tililläsi tarkistaaksesi, oletko saanut airdrop-rahakkeet!

Mitä enemmän MX-rahakkeita sitoutat tapahtumassa ja mitä enemmän kelvollisia kutsuttuja kutsut onnistuneesti, sitä korkeampi sitoutumiskertoimesi on ja sitä suurempi on palkkio-osuutesi.

True Base Army (TBA)

Projektin tiedot

True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.

Rahakkeiden kokonaismäärä 1,000,000,000 TBA Rahakkeen tyyppi BASE Airdropit yhteensä 26,315,790 TBA Sopimusosoite https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E Äänten määrä 5 MX - 100,000 MX

Tapahtuman säännöt

1. Kun käyttäjät täyttävät tapahtuman osallistumiskriteerit, he voivat sitouttaa MX-rahaketta voittaakseen ilmaisia airdroppeja. 2. Käyttäjien on suoritettava vähintään yksi futuurikauppa (ei treidauspari- tai summarajoituksia) ennen kuin he osallistuvat Kickstarter-tapahtumaan. 3. Järjestelmä ottaa tilannekuvan kelvollisten kutsuttujen käyttäjien määrästä (voimassa 30 päivää) ja päivittää tason seuraavana päivänä. Käyttäjät voivat tarkistaa tilitasokertoimensa tapahtumasivulta.

Sitoumusmekanismi

Käyttäjät voivat sitoutua suurimman sidottavan määrän perusteella. Onnistuneita sitoumuksia käytetään vain palkkion laskemiseen eikä MX-rahaketta jäädytetä.

Airdrop-palkkiot

Airdrop-palkkio = käyttäjän nykyinen voimassa oleva sitoutunut määrä / kaikkien käyttäjien voimassa oleva sitoutunut määrä * kokonaispalkintopotti. Palkkiot lähetetään käyttäjän spot-tilille tapahtuman päätyttyä.

Riskimuistutus

1. Joissakin projekteissa voi olla vikoja tekniikan, toiminnan ja muiden näkökohtien suhteen. Osallistuthan varoen, kun olet ymmärtänyt projektin täysin.

2. Äänestämäsi projektin hinta voi vaihdella merkittävästi markkinaolosuhteiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

3. Et ehkä voi peruuttaa osallistumistasi projektiin kokonaan tai osittain projektin taustalla olevan teknologian tai MEXC-alustaan liittyvien syiden vuoksi.

4. Jos yksi käyttäjä sijoittaa kumulatiivisesti yli 100,000 MX useille tileille, alustan riskienhallintamekanismit voivat käynnistyä kyseisillä tileillä. Jatka varoen.