True Base Army (TBA)
Kokonaispalkintopotti
26,315,790TBA
26,315,79026,315,790TBATBA
Sidottu yhteensä
-- MX
Kelvollinen sidottu kokonaismäärä
-- MX
  MX-rahakkeen sitoutuminen alkaa ajasssa

    2025-07-14 13:00

  MX-rahakkeen sitoutuminen päättyy

    2025-07-15 12:50
  Airdrop-rahakkeet
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  Listausaika
    2025-07-15 15:00
1. MX-rahakkeen sitoutumiskriteerit
Tilannekuvan tiedot

2025-10-09 08:53 asti
Jo kelvollinen kokonaismäärä
0 MX
Arvioitu sitoumuskertoimeni--
2. MX-rahakkeen sitoutumistiedot
  Omat todelliset palkkiot
    -- TBA
  Omat arvioidut palkkiot
    -- TBA
  Sidottu määrä
    -- MX
  Voimassa oleva sitoumukseni
    -- MX

Tapahtuma on päättynyt

Ratkaisu on suoritettu. Jos olet osallistunut onnistuneesti tähän tapahtumaan, siirry Palkkiohistoriasivullesi tarkistaaksesi palkkioidesi tiedot ja vieraile spot-tililläsi tarkistaaksesi, oletko saanut airdrop-rahakkeet!

Projekti ei tällä hetkellä voi olla listattuna aikataulun mukaisesti tapahtuman eritelmissä projektin osapuoleen liittyvien ongelmien vuoksi. Seuraa MEXCin ilmoituksia saadaksesi viimeisimmät päivitykset projektin etenemisestä.

MX-rahakkeen tasomekanismi

TapahtumatasoTason päivitysehdotSitoutumiskerroin
V15MX-omistus100,0001
V2Kutsu 1 kelvollinen kutsuttu1.5
V3Kutsu 2 kelvollista kutsuttua1.55
V4Kutsu 3 kelvollista kutsuttua1.6
V5Kutsu 4 kelvollista kutsuttua1.65
V6Kutsu 5 kelvollista kutsuttua1.7
V7Kutsu 6 kelvollista kutsuttua1.75

Säännön kuvaus

Mitä enemmän MX-rahakkeita sitoutat tapahtumassa ja mitä enemmän kelvollisia kutsuttuja kutsut onnistuneesti, sitä korkeampi sitoutumiskertoimesi on ja sitä suurempi on palkkio-osuutesi.

Esimerkki: Oletetaan, että tapahtumassa on kaksi osallistujaa, A ja B.

A sitouttaa 2,999 MX ilman kelvollisia kutsuttuja, joten sitoutumiskerroin on 1.

B sitouttaa 3,000 MX ja sillä on 2 kelvollista kutsuttua, joten sitoutumiskerroin on 1.55.

A:n palkkiolaskenta:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B:n palkkiolaskenta:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

True Base Army (TBA)
Projektin tiedot
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Rahakkeiden kokonaismäärä

1,000,000,000 TBA

Rahakkeen tyyppi

BASE

Airdropit yhteensä

26,315,790 TBA

Sopimusosoite

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Äänten määrä

5 MX - 100,000 MX

Tapahtuman säännöt
1. Kun käyttäjät täyttävät tapahtuman osallistumiskriteerit, he voivat sitouttaa MX-rahaketta voittaakseen ilmaisia airdroppeja.
2. Käyttäjien on suoritettava vähintään yksi futuurikauppa (ei treidauspari- tai summarajoituksia) ennen kuin he osallistuvat Kickstarter-tapahtumaan.
3. Järjestelmä ottaa tilannekuvan kelvollisten kutsuttujen käyttäjien määrästä (voimassa 30 päivää) ja päivittää tason seuraavana päivänä. Käyttäjät voivat tarkistaa tilitasokertoimensa tapahtumasivulta.
Sitoumusmekanismi
Käyttäjät voivat sitoutua suurimman sidottavan määrän perusteella. Onnistuneita sitoumuksia käytetään vain palkkion laskemiseen eikä MX-rahaketta jäädytetä.
Airdrop-palkkiot
Airdrop-palkkio = käyttäjän nykyinen voimassa oleva sitoutunut määrä / kaikkien käyttäjien voimassa oleva sitoutunut määrä * kokonaispalkintopotti. Palkkiot lähetetään käyttäjän spot-tilille tapahtuman päätyttyä.
Riskimuistutus
1. Joissakin projekteissa voi olla vikoja tekniikan, toiminnan ja muiden näkökohtien suhteen. Osallistuthan varoen, kun olet ymmärtänyt projektin täysin.
2. Äänestämäsi projektin hinta voi vaihdella merkittävästi markkinaolosuhteiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi.
3. Et ehkä voi peruuttaa osallistumistasi projektiin kokonaan tai osittain projektin taustalla olevan teknologian tai MEXC-alustaan liittyvien syiden vuoksi.
4. Jos yksi käyttäjä sijoittaa kumulatiivisesti yli 100,000 MX useille tileille, alustan riskienhallintamekanismit voivat käynnistyä kyseisillä tileillä. Jatka varoen.