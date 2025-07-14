Tilannekuvan tiedot
- Omat todelliset palkkiotOmat todelliset palkkiot-- TBA
- Omat arvioidut palkkiotOmat arvioidut palkkiot-- TBA
- Sidottu määräSidottu määrä-- MX
- Voimassa oleva sitoumukseniVoimassa oleva sitoumukseni-- MX
Tapahtuma on päättynyt
Ratkaisu on suoritettu. Jos olet osallistunut onnistuneesti tähän tapahtumaan, siirry Palkkiohistoriasivullesi tarkistaaksesi palkkioidesi tiedot ja vieraile spot-tililläsi tarkistaaksesi, oletko saanut airdrop-rahakkeet!
MX-rahakkeen tasomekanismi
|Tapahtumataso
|Tason päivitysehdot
|Sitoutumiskerroin
|V1
|5 ≤ MX-omistus ≤ 100,000
|1
|V2
|Kutsu 1 kelvollinen kutsuttu
|1.5
|V3
|Kutsu 2 kelvollista kutsuttua
|1.55
|V4
|Kutsu 3 kelvollista kutsuttua
|1.6
|V5
|Kutsu 4 kelvollista kutsuttua
|1.65
|V6
|Kutsu 5 kelvollista kutsuttua
|1.7
|V7
|Kutsu 6 kelvollista kutsuttua
|1.75
Säännön kuvaus
Mitä enemmän MX-rahakkeita sitoutat tapahtumassa ja mitä enemmän kelvollisia kutsuttuja kutsut onnistuneesti, sitä korkeampi sitoutumiskertoimesi on ja sitä suurempi on palkkio-osuutesi.
Esimerkki: Oletetaan, että tapahtumassa on kaksi osallistujaa, A ja B.
A sitouttaa 2,999 MX ilman kelvollisia kutsuttuja, joten sitoutumiskerroin on 1.
B sitouttaa 3,000 MX ja sillä on 2 kelvollista kutsuttua, joten sitoutumiskerroin on 1.55.
A:n palkkiolaskenta:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
B:n palkkiolaskenta:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Rahakkeiden kokonaismäärä
1,000,000,000 TBA
Rahakkeen tyyppi
BASE
Airdropit yhteensä
26,315,790 TBA
Äänten määrä
5 MX - 100,000 MX
2. Äänestämäsi projektin hinta voi vaihdella merkittävästi markkinaolosuhteiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi.
3. Et ehkä voi peruuttaa osallistumistasi projektiin kokonaan tai osittain projektin taustalla olevan teknologian tai MEXC-alustaan liittyvien syiden vuoksi.
4. Jos yksi käyttäjä sijoittaa kumulatiivisesti yli 100,000 MX useille tileille, alustan riskienhallintamekanismit voivat käynnistyä kyseisillä tileillä. Jatka varoen.