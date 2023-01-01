Ansaitse jopa 5% APR – yksi korkeimmista saatavilla olevista vakaakolikkojen koroista
Omista vain USDE:tä ja ala ansaita päivittäistä korkoa
Ei steikkausta tai lukitusta. Varasi ovat aina saatavilla.
Rekisteröidy MEXCin virallisella verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa ja suorita KYC-todennus.
Nauti markkinoiden alhaisimmista maksuista MEXCin spot-treidauksessa
Omista USDE:tä ja ansaitse korkoa päivittäin.
Ethenan synteettinen dollari, USDe, pyrkii tarjoamaan sensuurin kestävän, skaalautuvan ja vakaan kryptonatiiviratkaisun. Toisin kuin perinteiset vakaakolikot, jotka luottavat fiat-varantoon, USDe säilyttää pehmeän sidoksen Yhdysvaltain dollariin delta-suojausmekanismin kautta johdannaismarkkinoilla. USDe on täysin tuettu ketjussa läpinäkyvästi ja se on vapaasti koostettavissa koko DeFi-ekosysteemissä.
Käyttäjillä on oltava vähintään 0.1 USDE:tä spot-tilillä, jotta he voivat osallistua tähän tapahtumaan. Manuaalista rekisteröintiä, steikkausta tai lukitsemista ei vaadita.
Korko lasketaan siitä päivästä alkaen, jona käyttäjän spot-tilin minimiomistukset saavuttavat 0.1 USDE:tä (T). Korko alkaa kertyä T+1-päivästä. Ensimmäinen koronjako tapahtuu seuraavana päivänä (T+2) ja korkoja hyvitetään päivittäin käyttäjän spot-tilille, mikäli he täyttävät kelpoisuusvaatimukset.