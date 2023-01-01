Ansaitse USDE:tä MEXCissä

Ansaitse USDE:tä MEXCissä

Edut

Korkea tuotto

Ansaitse jopa 5% APR – yksi korkeimmista saatavilla olevista vakaakolikkojen koroista

Helppo käyttää

Omista vain USDE:tä ja ala ansaita päivittäistä korkoa

Turvallinen ja joustava

Ei steikkausta tai lukitusta. Varasi ovat aina saatavilla.

Ansaitse korkoa omistamalla USDE:tä vain kolmessa vaiheessa

1

Luo MEXC-tili

Rekisteröidy MEXCin virallisella verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa ja suorita KYC-todennus.

2

Osta tai talleta USDE:tä

Nauti markkinoiden alhaisimmista maksuista MEXCin spot-treidauksessa

3

Ansaitse USDE:tä

Omista USDE:tä ja ansaitse korkoa päivittäin.

Mikä on Ethena USDe (USDE)?

Ethenan synteettinen dollari, USDe, pyrkii tarjoamaan sensuurin kestävän, skaalautuvan ja vakaan kryptonatiiviratkaisun. Toisin kuin perinteiset vakaakolikot, jotka luottavat fiat-varantoon, USDe säilyttää pehmeän sidoksen Yhdysvaltain dollariin delta-suojausmekanismin kautta johdannaismarkkinoilla. USDe on täysin tuettu ketjussa läpinäkyvästi ja se on vapaasti koostettavissa koko DeFi-ekosysteemissä.

Tapahtuman säännöt

Osallistumisvaatimukset

Käyttäjillä on oltava vähintään 0.1 USDE:tä spot-tilillä, jotta he voivat osallistua tähän tapahtumaan. Manuaalista rekisteröintiä, steikkausta tai lukitsemista ei vaadita.

Koron laskenta
  1. 1. Joustavan steikkausajan aikana tulot lasketaan käyttäjän spot-tilin USDE-minimisaldon perusteella päivittäisistä tilannekuvista ja APR:stä.
  2. 2. Päivittäistä korkoa mukautetaan dynaamisesti ketjun koron ja kaikkien alustan käyttäjien kokonaisomistusosuuden perusteella. Todellinen vuosikorko on enintään 5%.
  3. 3. Todellinen korko riippuu toimeksiannon sivulla näytettävistä joustavien säästöjen ja korkojen tiedoista.
Koronjako

Korko lasketaan siitä päivästä alkaen, jona käyttäjän spot-tilin minimiomistukset saavuttavat 0.1 USDE:tä (T). Korko alkaa kertyä T+1-päivästä. Ensimmäinen koronjako tapahtuu seuraavana päivänä (T+2) ja korkoja hyvitetään päivittäin käyttäjän spot-tilille, mikäli he täyttävät kelpoisuusvaatimukset.

Käyttäjän kelpoisuus
  1. 1. Käyttäjien on suoritettava perustason KYC-todennus.
  2. 2. Alatilin kautta ei voi osallistua.
  3. 3. Osallistujien on noudatettava MEXCin käyttöehtoja. MEXC varaa oikeuden hylätä käyttäjät, jotka havaitaan osallistuvan haitallisiin tai epärehellisiin toimiin.
  4. 4. MEXC pidättää oikeuden tämän tapahtuman lopulliseen tulkintaan. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.