ZyfAI (ZFI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu ZyfAI (ZFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

ZyfAI (ZFI) -rahakkeen tiedot

ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.zyf.ai/
Valkoinen paperi:
https://docs.zyf.ai/

ZyfAI (ZFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu ZyfAI (ZFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.44M
$ 4.44M
Kokonaistarjonta:
$ 500.00M
$ 500.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 115.81M
$ 115.81M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 19.16M
$ 19.16M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.066037
$ 0.066037
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00271515
$ 0.00271515
Nykyinen hinta:
$ 0.03825521
$ 0.03825521

ZyfAI (ZFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

ZyfAI (ZFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ZFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZFI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ZFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ZFI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ZFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

